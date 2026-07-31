PepsiCo Aktie

PepsiCo für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 851995 / ISIN: US7134481081

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31.07.2026 14:43:00

PepsiCo Has Gone Practically Nowhere for a Year. Here's Why That Could Change in the Second Half of 2026.

Recently, PepsiCo (NASDAQ: PEP) shareholders would've been much better off putting their money in an S&P 500 index fund. That's because the snack and beverage maker's shares lost 0.4% over the past year, through July 28, while the S&P 500 gained 16.3%.Clearly, the company's results have proven disappointing. But before investors give up on the stock, there are reasons for optimism, starting in the second half of the year.Here's why results and the share price could start improving.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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