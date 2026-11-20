PepsiCo Aktie
WKN: 851995 / ISIN: US7134481081
|
20.11.2026 18:40:02
PepsiCo Has Raised Its Dividend by a Total of 37% Over the Last 5 Years. I Predict $10,000 Invested in It Today Will Pay This Much in Dividends Over the Next Decade.
On Wall Street, the experts regularly remind us that past performance is no guarantee of future results. However, when not much about a company is changing, it can be a pretty good indication of what the future likely holds.
With that as the backdrop, what does PepsiCo (NASDAQ:PEP) stock's past performance tell us about how this ticker will perform? Specifically, how much dividend income might a $10,000 stake in the company bought today generate over the course of, say, the next 10 years?
Image source: Getty Images.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu PepsiCo Inc.
|
19.11.26
|NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 zum Start auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
12.11.26
|S&P 500-Papier PepsiCo-Aktie: So viel hätte eine PepsiCo-Anlage von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
|
11.11.26
|Pluszeichen in New York: NASDAQ 100 klettert (finanzen.at)
|
11.11.26
|NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 startet mit Gewinnen (finanzen.at)
|
05.11.26
|S&P 500-Titel PepsiCo-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in PepsiCo von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
29.10.26
|S&P 500-Papier PepsiCo-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in PepsiCo von vor 5 Jahren angefallen (finanzen.at)
|
23.10.26
|Optimismus in New York: NASDAQ 100 legt zu (finanzen.at)
|
22.10.26
|S&P 500-Papier PepsiCo-Aktie: So viel hätten Anleger an einem PepsiCo-Investment von vor 3 Jahren verloren (finanzen.at)
Analysen zu PepsiCo Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|PepsiCo Inc.
|128,00
|1,01%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerSchwache Börsenstimmung: ATX und DAX gehen tiefrot ins Wochenende -- US-Börsen letztlich im Sinkflug -- Kräftige Verluste an den Börsen in Asien - Nikkei schließt auf Siebenmonatstief
Der heimische Aktienmarkt verzeichnete vor dem Wochenende kräftige Verluste. Auch am deutschen Markt prägten rote Vorzeichen das Bild. An der Wall Street übernahmen die Bären das Ruder. Asiens Börsen präsentierten sich am Freitag tiefrot.