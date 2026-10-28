PepsiCo Hasn't Been This Cheap Relative to Earnings in 6 Years. Here's Why That's the Signal to Buy.

Snack and beverage giant PepsiCo (NASDAQ: PEP) has struggled over the past few years. The stock began diverging from arch-rival Coca-Cola in early 2024. It has fallen by about 20% since then, while Coca-Cola has risen by 57%. Additionally, PepsiCo is now 30% off its all-time high, a rare drop for the legendary dividend stock.

Trading at just 17 times trailing-12-month earnings, PepsiCo hasn't been this cheap in about six years and, to that point, seldom falls to such low valuations. But PepsiCo has made mistakes that justify the stock's decline -- enough that an activist investor took a $4 billion stake in the company to help get the train back on its tracks.

Here's why the signal to buy shares now is glaringly strong.

Continue reading