PepsiCo Aktie

PepsiCo für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 851995 / ISIN: US7134481081

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06.09.2026 16:00:00

PepsiCo Hasn't Been This Cheap Relative to Free Cash Flow in 10 Years. Here's Why That's the Signal to Buy.

There are several ways of measuring a stock's value, each of which has its own pros and cons. Perhaps the best-known way is a ticker's price-to-earnings (or P/E) ratio, which simply compares that stock's price to its underlying per-share profit. A company's top goal is generating earnings, after all.A reported per-share bottom line, however, isn't necessarily the only meaningful means of weighing what a stock's worth. Although it's not a commonly considered valuation metric, in certain cases, cash flow can mean even more than a reported earnings figure.To this end, on a free-cash-flow basis, shares of beverage company PepsiCo (NASDAQ: PEP) haven't been this cheap in a decade. You might want to dive in before other investors begin figuring it out.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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