PepsiCo Aktie
WKN: 851995 / ISIN: US7134481081
|
08.10.2026 12:10:42
Pepsico Inc Q3 Income Climbs
(RTTNews) - Pepsico Inc (PEP) released a profit for its third quarter that Increases, from the same period last year
The company's bottom line came in at $3.048 billion, or $2.23 per share. This compares with $2.603 billion, or $1.90 per share, last year.
Excluding items, Pepsico Inc reported adjusted earnings of $3.203 billion or $2.34 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 5.6% to $25.274 billion from $23.937 billion last year.
Pepsico Inc earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $3.048 Bln. vs. $2.603 Bln. last year. -EPS: $2.23 vs. $1.90 last year. -Revenue: $25.274 Bln vs. $23.937 Bln last year.
-Guidance: Full year EPS guidance: +2.5 % To +3.5 %
Fiscal 2026 Guidance Net Revenue Approximately +6%
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu PepsiCo Inc.
|
08.10.26
|Schwache Performance in New York: NASDAQ 100 schlussendlich in der Verlustzone (finanzen.at)
|
08.10.26
|ROUNDUP: Nordamerika-Geschäft belastet PepsiCo - Gewinnausblick gesenkt (dpa-AFX)
|
08.10.26
|S&P 500-Titel PepsiCo-Aktie: So viel Gewinn hätte eine PepsiCo-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
08.10.26
|Börse New York: NASDAQ 100 legt zum Start den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
01.10.26
|S&P 500-Wert PepsiCo-Aktie: So viel Verlust hätte ein PepsiCo-Investment von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
24.09.26
|S&P 500-Papier PepsiCo-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in PepsiCo von vor 3 Jahren angefallen (finanzen.at)
|
18.09.26
|Pluszeichen in New York: NASDAQ 100 zum Handelsstart stärker (finanzen.at)
|
17.09.26
|S&P 500-Wert PepsiCo-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in PepsiCo von vor einem Jahr bedeutet (finanzen.at)
Analysen zu PepsiCo Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|PepsiCo Inc.
|114,12
|3,33%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerÖlpreise und Renditen belasten Börsen: ATX beendet Handel tiefrot -- DAX geht deutlich leichter in den Feierabend -- US-Börsen uneinheitlich -- Asiens Börsen letztlich schwächer
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt gaben im Donnerstagshandel deutlich nach. Die US-Börsen zeigten sich uneinheitlich. An den Börsen in Asien ging es am Donnerstag abwärts.