Pepsico Inc Q3 Income Climbs

(RTTNews) - Pepsico Inc (PEP) released a profit for its third quarter that Increases, from the same period last year

The company's bottom line came in at $3.048 billion, or $2.23 per share. This compares with $2.603 billion, or $1.90 per share, last year.

Excluding items, Pepsico Inc reported adjusted earnings of $3.203 billion or $2.34 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 5.6% to $25.274 billion from $23.937 billion last year.

Pepsico Inc earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $3.048 Bln. vs. $2.603 Bln. last year. -EPS: $2.23 vs. $1.90 last year. -Revenue: $25.274 Bln vs. $23.937 Bln last year.

-Guidance: Full year EPS guidance: +2.5 % To +3.5 %

Fiscal 2026 Guidance Net Revenue Approximately +6%