PepsiCo Aktie
WKN: 851995 / ISIN: US7134481081
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20.11.2026 06:22:01
PepsiCo Inks 10-Year Deal To Supply Food And Drink Products To Over 700 Hyatt Properties In US
(RTTNews) - Hyatt Hotels Corporation (H) and PepsiCo Inc. (PEP) have announced a 10-year deal to extend PepsiCo's portfolio of beverage and snacks to over 700 Hyatt properties across the U.S. This will support guest experiences across Hyatt's brands and properties.
The covered Hyatt properties will have access to PepsiCo's portfolio spanning beverages, functional hydration, nutrition, and snacks, including Gatorade, Muscle Milk, poppi, Quaker, Lay's, Doritos, Miss Vickie's, and many others.
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