Time Aktie
WKN DE: A11312 / ISIN: US8872281048
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01.09.2026 12:30:00
PepsiCo Is Struggling While Coca-Cola Hits All-Time Highs. Here's Whether the Discount Makes PEP Worth Buying.
Judging by their stock performance, PepsiCo (NASDAQ: PEP) and Coca-Cola (NYSE: KO) seem like their businesses are moving in opposite directions. Shares of PepsiCo have fallen 29% from their high and are trading near a 52-week low, while Coca-Cola is up 28% year to date and sitting near new all-time highs.Coca-Cola is clearly executing better right now, but PepsiCo is still growing volumes, revenue, and earnings. That's why the sell-off looks less like a red flag and more like a potential opportunity, especially for dividend investors.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Aktien in diesem Artikel
|Coca-Cola Co.
|75,96
|-0,80%
|PepsiCo Inc.
|120,58
|-0,25%
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