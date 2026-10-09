PepsiCo Aktie
WKN: 851995 / ISIN: US7134481081
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09.10.2026 16:26:24
PepsiCo Just Reported Earnings. Here's What Investors Need to Know.
Mea culpa. Earlier this week, I predicted Pepsico (NASDAQ:PEP) would slide after earnings. I got that one wrong.
I thought Pepsi's recent slump, which had dragged shares to a five-year low amid stubborn inflation and weakness in snacks due to the impact of GLP-1 drugs, would continue, but shares of the food and beverage giant rose 3.7% on Thursday following the results.
Pepsico topped expectations on the top and bottom lines in Q3, reporting organic revenue growth of 3.1%, an improvement from the first half of the year. Overall revenue rose 5.6% to $25.3 billion, which was ahead of estimates at $24.96 billion.
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|PepsiCo Inc Cert.Deposito Arg.Repr. 0.5 Shs
|11 480,00
|3,52%
|PepsiCo Inc.
|112,28
|-1,61%
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