PepsiCo Just Reported Earnings. Here's What Investors Need to Know.

Mea culpa. Earlier this week, I predicted Pepsico (NASDAQ:PEP) would slide after earnings. I got that one wrong.

I thought Pepsi's recent slump, which had dragged shares to a five-year low amid stubborn inflation and weakness in snacks due to the impact of GLP-1 drugs, would continue, but shares of the food and beverage giant rose 3.7% on Thursday following the results.

Pepsico topped expectations on the top and bottom lines in Q3, reporting organic revenue growth of 3.1%, an improvement from the first half of the year. Overall revenue rose 5.6% to $25.3 billion, which was ahead of estimates at $24.96 billion.

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