PepsiCo Aktie
WKN: 851995 / ISIN: US7134481081
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06.09.2026 11:05:00
PepsiCo Loses to 30-year U.S. Treasury Bonds on Yield. Here's Why It Wins on Everything Else.
In an environment of rising interest rates, dividend payers have had more trouble competing for income investors' attention. The 30-year Treasury bond now offers a yield of around 5.25%, a level matched by few dividend stocks.That includes PepsiCo (NASDAQ: PEP), whose dividend yield is around 4.1%. Fortunately, the stock offers other benefits that could make buying PepsiCo for its dividend a more attractive option than a 30-year Treasury over the long term. Here's how.Image source; The Motley Fool.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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