PepsiCo Aktie
WKN: 851995 / ISIN: US7134481081
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10.11.2026 12:00:44
PepsiCo Moves to Simplify Business, Cut 1,000 Jobs in North America
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Nachrichten zu PepsiCo Inc.
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05.11.26
|S&P 500-Titel PepsiCo-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in PepsiCo von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
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29.10.26
|S&P 500-Papier PepsiCo-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in PepsiCo von vor 5 Jahren angefallen (finanzen.at)
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23.10.26
|Optimismus in New York: NASDAQ 100 legt zu (finanzen.at)
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22.10.26
|S&P 500-Papier PepsiCo-Aktie: So viel hätten Anleger an einem PepsiCo-Investment von vor 3 Jahren verloren (finanzen.at)
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16.10.26
|NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 präsentiert sich zum Handelsende schwächer (finanzen.at)
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16.10.26
|Börse New York in Rot: NASDAQ 100 gibt nach (finanzen.at)
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16.10.26
|Handel in New York: NASDAQ 100 zeigt sich leichter (finanzen.at)
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15.10.26
|S&P 500-Wert PepsiCo-Aktie: So viel Verlust hätte ein PepsiCo-Investment von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
Analysen zu PepsiCo Inc.
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