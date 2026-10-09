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09.10.2026 06:31:28
PepsiCo öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
PepsiCo hat am 08.10.2026 die Bücher zum am 31.08.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,23 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,90 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 25,27 Milliarden USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 5,58 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte PepsiCo einen Umsatz von 23,94 Milliarden USD eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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