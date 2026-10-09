PepsiCo Aktie
WKN: 851995 / ISIN: US7134481081
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09.10.2026 04:23:25
PepsiCo (PEP) Q3 2026 Earnings Call Transcript
Image source: The Motley Fool.
Thursday, Oct. 8, 2026
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Nachrichten zu PepsiCo Inc.
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08.10.26
|Schwache Performance in New York: NASDAQ 100 schlussendlich in der Verlustzone (finanzen.at)
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08.10.26
|ROUNDUP: Nordamerika-Geschäft belastet PepsiCo - Gewinnausblick gesenkt (dpa-AFX)
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08.10.26
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08.10.26
|Börse New York: NASDAQ 100 legt zum Start den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
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01.10.26
|S&P 500-Wert PepsiCo-Aktie: So viel Verlust hätte ein PepsiCo-Investment von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
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24.09.26
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18.09.26
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17.09.26
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Analysen zu PepsiCo Inc.
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