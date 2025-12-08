PepsiCo Aktie
WKN: 851995 / ISIN: US7134481081
|
09.12.2025 00:05:51
PepsiCo reaches deal with activist Elliott to stave off proxy fight
Soda and snacks maker will cut costs and reduce prices but investment firm will not get a seat on its boardWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu PepsiCo Inc.mehr Nachrichten
Analysen zu PepsiCo Inc.mehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|PepsiCo Inc Cert.Deposito Arg.Repr. 0.5 Shs
|12 380,00
|-0,48%
|PepsiCo Inc.
|125,32
|0,22%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Zinsentscheid rückt näher: ATX und DAX wenig bewegt erwartet -- Asiens Börsen am Dienstag überwiegend in Rot
Am heimischen sowie am deutschen Aktienmarkt zeichnet sich ein ruhiger Börsenstart ab. Die wichtigsten asiatischen Börsen weisen am Dienstag weitestgehend rote Vorzeichen aus.