PepsiCo Aktie
WKN: 851995 / ISIN: US7134481081
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09.07.2026 14:42:02
PepsiCo Says Tight Consumer Budgets Are Slowing US Food and Beverage Demand
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