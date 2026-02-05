PepsiCo stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

PepsiCo äußerte sich am 03.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

In Sachen EPS wurden 1,85 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte PepsiCo 1,11 USD je Aktie eingenommen.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 29,34 Milliarden USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 5,61 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte PepsiCo einen Umsatz von 27,78 Milliarden USD eingefahren.

Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Quartal lagen bei einem Gewinn von 2,24 USD je Aktie. Beim Umsatz hatten die Experten mit 29,02 Milliarden USD gerechnet.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 6,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 6,95 USD je Aktie generiert.

PepsiCo hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 93,92 Milliarden USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 2,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 91,85 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Mit Blick auf das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 8,11 USD und einen Umsatz von 93,58 Milliarden USD in Aussicht gestellt.

Redaktion finanzen.at