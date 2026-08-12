PepsiCo Aktie
WKN: 851995 / ISIN: US7134481081
|
12.08.2026 10:10:00
PepsiCo Stock Has Stalled. Here Is Why the Second Half of 2026 Could Be Its Turning Point.
Like many companies in the packaged foods industry, PepsiCo (NASDAQ: PEP) has struggled. A focus on healthy beverages and foods forced it to pivot to meet consumer demands. Still, while investors have seen signs of growth recovery, its stock has continued to struggle.The company's stock struggles are arguably a surprising reason that PepsiCo stock has underperformed its archrival, Coca-Cola, which is a more expensive stock offering a lower dividend yield. However, PepsiCo stock could be in for a long-overdue rally during the second half of 2026. Here's why.Image source: The Motley Fool.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Here
Analysen zu PepsiCo Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|PepsiCo Inc Cert.Deposito Arg.Repr. 0.5 Shs
|12 180,00
|0,66%
|PepsiCo Inc.
|119,98
|-0,20%