Bell Aktie
WKN DE: A2AHC2 / ISIN: CH0315966322
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22.10.2026 20:33:24
PepsiCo Strikes Back After KFC Loss, Locks In Taco Bell Beverage Deal Through 2036
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Nachrichten zu Bell AG
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20.10.26
|SPI-Titel Bell-Aktie: So viel Verlust hätte eine Bell-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
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13.10.26
|SPI-Wert Bell-Aktie: So viel Verlust hätte ein Bell-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
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06.10.26
|SPI-Wert Bell-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Bell-Investment von vor 3 Jahren verloren (finanzen.at)
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29.09.26
|SPI-Titel Bell-Aktie: So viel hätte eine Investition in Bell von vor einem Jahr gekostet (finanzen.at)
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22.09.26
|SPI-Papier Bell-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Bell von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
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15.09.26
|SPI-Titel Bell-Aktie: So viel hätte eine Investition in Bell von vor 5 Jahren gekostet (finanzen.at)
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08.09.26
|SPI-Papier Bell-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Bell von vor 3 Jahren bedeutet (finanzen.at)
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01.09.26
|SPI-Papier Bell-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Bell von vor einem Jahr bedeutet (finanzen.at)
Analysen zu Bell AG
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|Bell AG
|274,00
|3,01%
|PepsiCo Inc Cert.Deposito Arg.Repr. 0.5 Shs
|12 630,00
|3,27%
|PepsiCo Inc.
|121,26
|-1,96%
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