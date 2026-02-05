PepsiCo: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

PepsiCo hat am 03.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 2,58 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,55 CAD je Aktie generiert.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 5,31 Prozent auf 40,92 Milliarden CAD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 38,85 Milliarden CAD in den Büchern gestanden.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 8,38 CAD beziffert. Im Jahr zuvor waren 9,52 CAD je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 4,29 Prozent auf 131,24 Milliarden CAD aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 125,84 Milliarden CAD in den Büchern gestanden.

