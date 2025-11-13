PeptiDream gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

PeptiDream veröffentlichte am 12.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 8,48 JPY gegenüber -2,350 JPY im Vorjahresquartal verkündet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 21,15 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 4,31 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5,47 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at