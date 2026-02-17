PeptiDream hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

PeptiDream hat am 16.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 4,11 JPY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -20,100 JPY erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 11,66 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 5,66 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 5,07 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 28,990 JPY je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren 115,85 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 18,52 Milliarden JPY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 60,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 46,68 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

