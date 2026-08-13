PeptiDream mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

PeptiDream hat am 12.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Verlust je Aktie wurde auf 8,89 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das PeptiDream ein Ergebnis je Aktie von -8,430 JPY vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal hat PeptiDream 4,46 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 3,51 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 4,31 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Die Erwartungen der Analysten hatten bei einem Verlust von 8,871 JPY je Aktie gelegen. Beim Umsatz hatten sie 4,46 Milliarden JPY für das Quartal in Aussicht gestellt.

Redaktion finanzen.at