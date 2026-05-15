PeptiDream: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

PeptiDream hat am 13.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 6,62 JPY. Im Vorjahresquartal hatten -7,970 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

PeptiDream hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4,76 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 12,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 4,23 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at