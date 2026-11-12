PeptiDream: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

PeptiDream hat sich am 11.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 2,84 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel waren -8,480 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 29,67 Prozent auf 5,59 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4,31 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at