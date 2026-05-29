PEPTONIC medical AB vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

PEPTONIC medical AB äußerte sich am 27.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Umsatz wurde auf 3,1 Millionen SEK beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 16,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3,8 Millionen SEK umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at