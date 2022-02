Per Aarsleff A-S (B) hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Per Aarsleff A-S (B) hat am 25.02.2022 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2021 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 6,30 DKK beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 6,50 DKK je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 4,15 Milliarden DKK vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Per Aarsleff A-S (B) 3,66 Milliarden DKK umgesetzt.

Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Quartal lagen bei einem Gewinn von 7,00 DKK je Aktie. Beim Umsatz hatten die Experten mit 4,09 Milliarden DKK gerechnet.

Redaktion finanzen.at