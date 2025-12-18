Per Aarsleff A-S (B): Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Per Aarsleff A-S (B) hat am 16.12.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 15,86 DKK beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 13,32 DKK je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Per Aarsleff A-S (B) in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,21 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 6,09 Milliarden DKK im Vergleich zu 5,48 Milliarden DKK im Vorjahresquartal.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 46,38 DKK gegenüber 42,35 DKK im Vorjahr.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 4,15 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 22,62 Milliarden DKK, während im Vorjahr 21,72 Milliarden DKK ausgewiesen worden waren.

Die Schätzungen der Analysten hatten für das Gesamtjahr bei einem Gewinn von 46,28 DKK je Aktie sowie einem Umsatz von 22,57 Milliarden DKK gelegen.

