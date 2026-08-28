Per Aarsleff A-S (B): So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Per Aarsleff A-S (B) hat am 26.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Per Aarsleff A-S (B) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 13,33 DKK je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 12,37 DKK je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite standen 6,66 Milliarden DKK in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5,75 Milliarden DKK umgesetzt.

Für das Quartal hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 6,65 DKK geschätzt. Der Umsatz war auf 6,66 Milliarden DKK geschätzt worden.

Redaktion finanzen.at