Per Aarsleff A-S (B): Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Per Aarsleff A-S (B) hat am 28.05.2021 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2021 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS wurde auf 3,60 DKK beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Per Aarsleff A-S (B) 3,70 DKK je Aktie verdient.

Der Umsatz lag bei 3,29 Milliarden DKK – das entspricht einem Zuwachs von 8,56 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 3,03 Milliarden DKK erwirtschaftet worden.

Der Ausblick der Analysten auf das Quartal hatte auf einen Gewinn je Aktie von 3,60 DKK hingedeutet. Auf der Umsatzseite hatten Experten 3,11 Milliarden DKK erwartet.

Redaktion finanzen.at