Per Aktie
WKN DE: 931020 / ISIN: US7135693098
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27.06.2026 17:59:00
Per Brief: US-Regierung hebt Sperre von Claude Mythos auf
Per Brief hat der Handelsminister der USA der Firma Anthropic erlaubt, ihr KI-Modell Claude Mythos wieder freizuschalten. Fable bleibt gesperrt.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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