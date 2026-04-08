Per Aktie
WKN DE: 931020 / ISIN: US7135693098
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08.04.2026 12:58:00
Per TikTok: Ministerpräsident von Griechenland kündigt Social-Media-Verbot an
Griechenland zieht die Reißleine: Ab 2027 sollen Kinder unter 15 komplett von Social Media ausgeschlossen werden. Warum Athen diesen Schritt für notwendig hält.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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