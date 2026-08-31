Perak stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Perak präsentierte in der am 28.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 129,0 Millionen MYR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 197,24 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Perak einen Umsatz von 43,4 Millionen MYR eingefahren.

Redaktion finanzen.at