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13.05.2026 06:31:29
Peraso hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Peraso hat am 11.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.
Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,21 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,100 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,0 Millionen USD – das entspricht einem Minus von 75,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,9 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
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