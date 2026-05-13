Peraso hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Peraso hat am 11.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,21 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,100 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,0 Millionen USD – das entspricht einem Minus von 75,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,9 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at