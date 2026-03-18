Peraso informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Peraso hat am 16.03.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,13 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Peraso ein EPS von -0,370 USD in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 22,01 Prozent auf 2,9 Millionen USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3,7 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0,670 USD ausgewiesen. Im Vorjahr waren -3,570 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Peraso im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Umsatzeinbruch von 16,33 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 12,19 Millionen USD im Vergleich zu 14,57 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at