Peraso: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Peraso hat am 10.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 15,89 Prozent zurück. Hier wurden 3,2 Millionen USD gegenüber 3,8 Millionen USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at