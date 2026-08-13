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13.08.2026 06:31:29
Peraso veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Peraso hat am 11.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,16 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,310 USD je Aktie erwirtschaftet worden.
Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 40,99 Prozent auf 1,3 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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