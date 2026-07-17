Perceptive Capital Solutions A präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Perceptive Capital Solutions A lud am 15.07.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Perceptive Capital Solutions A vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,01 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,070 USD je Aktie erwirtschaftet.

Redaktion finanzen.at