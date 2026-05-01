Perella Weinberg Partners Registered a Aktie
WKN DE: A3CTHA / ISIN: US71367G1022
|
01.05.2026 13:28:11
Perella Weinberg Partners Q1 Income Declines
(RTTNews) - Perella Weinberg Partners (PWP) released a profit for first quarter that Drops, from last year
The company's bottom line totaled $1.49 million, or $0.02 per share. This compares with $17.34 million, or $0.24 per share, last year.
Excluding items, Perella Weinberg Partners reported adjusted earnings of $5.061 million or $0.05 per share for the period.
The company's revenue for the period fell 29.7% to $148.92 million from $211.83 million last year.
Perella Weinberg Partners earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $1.49 Mln. vs. $17.34 Mln. last year. -EPS: $0.02 vs. $0.24 last year. -Revenue: $148.92 Mln vs. $211.83 Mln last year.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Perella Weinberg Partners Registered Shs -A-
|
30.04.26
|Ausblick: Perella Weinberg Partners Registered A präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
05.02.26
|Ausblick: Perella Weinberg Partners Registered A zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
06.11.25
|Ausblick: Perella Weinberg Partners Registered A informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
Analysen zu Perella Weinberg Partners Registered Shs -A-
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Perella Weinberg Partners Registered Shs -A-
|20,61
|-9,37%