Perella Weinberg Partners Registered A gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Perella Weinberg Partners Registered A hat am 01.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,02 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,240 USD je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 29,70 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 148,9 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren 211,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at