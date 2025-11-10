Perella Weinberg Partners Registered A gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Perella Weinberg Partners Registered A präsentierte in der am 07.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,08 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,240 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat Perella Weinberg Partners Registered A im vergangenen Quartal 164,7 Millionen USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 40,82 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Perella Weinberg Partners Registered A 278,2 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at