Perella Weinberg Partners Registered A legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Perella Weinberg Partners Registered A gab am 06.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Perella Weinberg Partners Registered A hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,14 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,300 USD je Aktie gewesen.

Mit einem Umsatz von 219,2 Millionen USD, gegenüber 225,7 Millionen USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 2,88 Prozent präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 0,550 USD. Im Vorjahr waren -1,220 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 750,90 Millionen USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 14,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 878,04 Millionen USD umgesetzt worden waren.

