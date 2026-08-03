Perella Weinberg Partners Registered A präsentierte Quartalsergebnisse

Perella Weinberg Partners Registered A hat am 31.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Perella Weinberg Partners Registered A hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,06 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,040 USD je Aktie gewesen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 156,5 Millionen USD – ein Plus von 0,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Perella Weinberg Partners Registered A 155,3 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at