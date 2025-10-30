Perfect Group A zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Perfect Group A hat am 28.10.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,33 CNY beziffert, während im Vorjahresquartal 0,090 CNY je Aktie in den Büchern standen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Perfect Group A im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 25,11 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 399,7 Millionen CNY. Im Vorjahresviertel waren 319,4 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at