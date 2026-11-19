Perfect Moment lud am 16.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,04 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,060 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Perfect Moment 4,2 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 11,97 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 4,8 Millionen USD umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at