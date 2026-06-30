Perfect Moment: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Perfect Moment lud am 29.06.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Das EPS lag bei -0,02 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,450 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 5,7 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 13,29 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 5,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,230 USD. Im Vorjahr waren -0,990 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 23,60 Millionen USD – ein Plus von 9,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Perfect Moment 21,50 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at