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14.05.2026 06:31:29
Perfect Presentation for Commercial Services Company Registered: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Perfect Presentation for Commercial Services Company Registered lud am 11.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.
Das EPS lag bei 0,11 SAR. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,110 SAR ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 330,1 Millionen SAR vermeldet – das entspricht einem Plus von 14,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 289,4 Millionen SAR in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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