Perfect Presentation for Commercial Services Company Registered gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Perfect Presentation for Commercial Services Company Registered hat sich am 09.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Mit einem EPS von 0,11 SAR lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Perfect Presentation for Commercial Services Company Registered mit 0,110 SAR je Aktie genauso viel verdiente.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 5,68 Prozent auf 304,1 Millionen SAR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 287,7 Millionen SAR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at