Perfect Presentation for Commercial Services Company Registered: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Perfect Presentation for Commercial Services Company Registered äußerte sich am 10.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Das EPS belief sich auf 0,11 SAR gegenüber 0,120 SAR je Aktie im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 287,7 Millionen SAR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 7,12 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Perfect Presentation for Commercial Services Company Registered einen Umsatz von 268,6 Millionen SAR eingefahren.

Redaktion finanzen.at