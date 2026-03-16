Curatis Aktie
WKN DE: A40BDL / ISIN: CH1330780979
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16.03.2026 19:15:41
Perfect Stocks Portfolio: March 2026 Edition
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