Perfect vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Perfect präsentierte am 28.10.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 0,02 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Perfect 0,030 USD je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 15,69 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 18,7 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 16,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at