Perfect: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Perfect stellte am 27.07.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Mit einem Umsatz von 16,3 Millionen USD, gegenüber 16,4 Millionen USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,06 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at